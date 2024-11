TV

Globo anuncia Tieta como próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo; veja data

Atração substituirá Alma Gêmea

A estreia da reprise de Tieta está prevista para o dia 2 de dezembro. Diferente do que tem acontecido, desta vez a atração só irá ao ar quando a novela anterior terminar, sem o esquema do horário passar meio capítulo de cada obra.

Escrita por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, a trama tem Betty Faria e José Mayer como protagonistas. O anúncio, inclusive, contou com a atriz informando que retornaria às telas. "Eu não disse que voltava? Dia 2 de dezembro, no Vale a Pena Ver de Novo, eu mesma", brincou a atriz, caracterizada da personagem, para anunciar a novidade.

"Tenho orgulho do que ela representava. Tieta era muito moderna, hoje ainda é revolucionária. Era uma pessoa do bem, cheia de amor, que chega na cidade para ajudar a melhorar a situação, sempre trazendo ideias novas e derrubando preconceitos", disse a atriz.

A novela é inspirada no livro Tieta do Agreste, de Jorge Amado, que se passa na cidade fictícia de Santana do Agreste, na região nordeste do Brasil.