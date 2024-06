De surpresa, Popó doa cinturão de boxe para leilão de Neymar. Veja vídeo

O lutador Acelino ‘Popó’ Freitas doou, de surpresa, um dos cinturões mais importantes que já conquistou ao longo da carreira. A ação aconteceu na quarta edição do leilão beneficente do jogador Neymar, que aconteceu em São Paulo, na noite desta segunda-feira (3).

“É uma surpresa boa. Ninguém sabe. Estou doando meu cinturão. Neymar e essa galera toda precisam, principalmente o povo do Rio Grande do Sul. Esse cinturão, eu não ganhei para mim, eu ganhei para todos nós. Na verdade, estou devolvendo o que é de vocês”, contou o lutador baiano, ao chegar no tapete vermelho do evento.