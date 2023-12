De Taís Araújo a Fátima Bernardes: quem passou pelo show de Ivete no Maracanã

O estádio do Maracanã foi palco do espetáculo de 30 anos de carreira de Ivete Sangalo e diversos famosos foram vistos circulando por lá na noite passada. Entre eles, Lore Improta, Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Clara Moneke, Fátima Bernardes, Bárbara Reis, Taís Araújo e diversos outros.



No show, a diva baiana subiu ao palco deslumbrante em um traje repleto de plumas e pedras, suspensa em uma plataforma que fez jus à grandiosidade do evento. O espetáculo contou com cerca de 60 mil pessoas e foi transmitido ao vivo pela TV Globo.