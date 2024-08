MEMÓRIAS

Débora Duarte reaparece ao lado do pai Lima Duarte em novas fotos; veja

As imagens foram feitas pela outra filha de Lima e o momento carinhoso entre família repercutiu nas redes sociais

Na tarde desta segunda-feira, 19, Débora Duarte, de 74 anos, apareceu em fotos ao lado de seu pai, o ator Lima Duarte, de 94 anos. A imagem foi compartilhada no perfil do Instagram de Daniela Duarte, outra filha de Lima.

Daniela Duarte compartilhou sua emoção ao participar, junto com o pai e o amigo de infância Dionísio Jacob, de uma homenagem ao ator Davi José. O evento, organizado pela Cinemateca Brasileira, TV Cultura e Ateliê Editorial, celebrou a carreira de Davi com uma mostra de filmes e uma exposição fotográfica que revisitou momentos icônicos do cinema e teatro brasileiro.