TEATRO

Denise Fraga exalta o teatro durante apresentação em Salvador

Atriz fica em cartaz até este domingo (9), no Teatro Faresi, em Ondina, com a peça Eu de Você

Uma plateia lotada e calorosa recebeu a atriz Denise Fraga para a primeira das três sessões de Eu de Você, peça que está rodando o Brasil desde 2019. Os ingressos para as apresentações no Teatro Faresi, em Ondina, estão esgotados, tanto para o sábado (8) como para o domingo (9).>

Durante cerca de 1h40, Denise empresta voz, corpo e movimentos a histórias de gente anônima, numa mescla de comédia e drama. A correria desenfreada do dia a dia não fica de fora. As tendências modernosas, como a substituição de chefes por gestores ou líderes (que, diz ela, normalmente não entendem do próprio trabalho), também estão em cena.>