Deolane Bezerra revela que desistiu da carreira de DJ: ‘Não aguentei’

Ex-participante do reality “A Fazenda”, Deolane Bezerra afirmou que não irá mais seguir com a carreira de DJ. A novidade foi confirmada pela própria artista em entrevista ao jornalista Leo Dias.



“Acabou, acabaram com ela. Eu não aguentei esses haters aí”, comentou Deolane ao detalhar que, como DJ, estava com uma agenda lotada de eventos por todo o Brasil, mas que decidiu cancelar.



“Eu cancelei uma agenda de shows que já estava pago porque o povo me queria. O importante é levar público e eu levo”, disse, reforçando que seu trabalho era como DJ, mas a “colocaram para cantar” e, após isso, os comentários depreciativos ganharam força.