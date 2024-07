POLÊMICA

Deolane recebe ameaças de morte após dizer que Fiuk tentou agarrá-la: 'Até a filha vai morrer'

Na terça-feira (2), os dois fizeram lives em seus perfis do Instagram contando sobre a relação

Publicado em 3 de julho de 2024 às 19:22

Após a discussão polêmica com direito a revelação dos prints de conversas com o cantor e ex-BBB Fiuk, a advogada e influencer Deolane Bezerra, foi às redes sociais para denunciar ameaças de morte que começou a receber de internautas. As hostilidades teriam iniciado quando Deolane acusou Fiuk de importunação. A influencer contou que o filho de Fábio Jr. teria tentado agarrá-la enquanto dormia.

"Um país onde uma mulher rejeita um homem vitimista e é ameaçada de morte. Prazer, Brasil", disse Deolane sobre uma mensagem que teria recebido em seu celular.

"Manda aquela cachorra aquela v*dia da sua irmã chamada Deolane Bezerra calar a boca dela, aquela imunda cachorra, todos estamos do lado do Fiuk. Fiuk tentou agarrar ela não, aquela desgraçada ficou famosa graças ao MC [Kevin] que aquela desgraçada conseguiu uma fama usou da morte do cara para poder se verificar na vida", disse a mensagem.

"Nós somos fãs do Fiuk. Muita gente conhece ela aí que estão coligados com a gente e vamos matar ela. Depois que aquela desgraçada acordar com a boca cheia de formiga de tanta fuzilada, ela vai levar na boca dela. Não diga que eu não avisei".

Segundo a influencer, sua filha também foi alvo das hostilidades. "Até a filha dela vai morrer, sabemos até a escola em que ela estuda. Pra aquela vagabunda chamada Deolane ficar se vitimizando, bando de porcos. A sua família é uma desgraça nessa terra. Um bando de advogados, desgraça que não deve nem ser chamada de mulher", afirmava a ameaça.