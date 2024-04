SORTE ACABOU

Derrota do Corinthians quebra 'tabu' envolvendo Taylor Swift; entenda

Timão teve a primeira derrota

Estadão

Publicado em 18 de abril de 2024 às 12:16

Taylor Swift e Corinthians Crédito: Redes sociais / Corinthians FC

A derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Juventude pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro colocou fim em um tabu que envolvia o clube paulista com a cantora Taylor Swift. Até então, em toda semana que a artista lançava um álbum original, o time corintiano não perdia. A coincidência virou meme entre torcedores, que viram a escrita cair na noite de quarta-feira, após o revés no estádio Alfredo Jaconi, na semana em que a cantora lança o álbum "The Tortured Poets Department".

A coincidência se tornou conhecida em 2020, quando foi publicada pela página Timão Dados, na rede social X (antigo Twitter). A máxima valia para lançamento de álbuns originais. Isso porque Taylor relançou, entre 2021 e 2023, quatro discos do começo da carreira, após uma questão envolvendo direitos autorais, e o Corinthians teve uma derrota para o Atlético-MG na semana em que um deles, o "Red (Taylor’s Version)", saiu.

A fase do time nos últimos anos fez com que o tabu perdesse força. O último título corintiano, por exemplo, foi em 2019, no Campeonato Paulista. Neste período, contudo, quando a Taylor lançou "Midnights", em 2022, o Corinthians ficou invicto na semana de lançamento, ainda que com uma eliminação pela Copa do Brasil nos pênaltis após um empate por 1 a 1 contra o Flamengo.

Em 2006, Taylor Swift lançou seu primeiro disco, com seu próprio nome, em 24 de outubro. Naquela semana, o Corinthians bateu o Cruzeiro e o Palmeiras, os dois por 1 a 0, em 22 e 25 de outubro, respectivamente.

Dois anos depois, em 2008, foi lançado "Fearless", em 11 de novembro. Era o ano em que a equipe viva o martírio da Série B, mas marcou também o renascimento com o acesso. Em 8 de novembro, o Corinthians venceu o Criciúma por 2 a 0. No dia 11 de novembro, o Juventude, que venceu nesta quarta-feira, foi derrotado por 2 a 1.

No lançamento de "Speak Now", em 25 de outubro de 2010, o Corinthians venceu um clássico contra o Palmeiras mais uma vez, por 1 a 0, um dia antes. Dois dias depois, em 27 de outubro, a invencibilidade foi mantida, com um empate por 1 a 1 contra o Flamengo.

Em 2012, o Corinthians foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes. Foi quando Taylor lançou "Red", em 22 de outubro. Naquela semana, a equipe empatou com o Bahia por 1 a 1, dia 20, e venceu o Vasco por 1 a 0, dia 27.

Quando foi lançado "1989", em 27 de outubro de 2014, mais dois empates, contra Palmeiras (1 a 1, em 25 de outubro) e Coritiba (2 a 2 em 1º de novembro). Com "Reputation", em 10 de novembro de 2017, o Corinthians voltou a ganhar: fez 1 a 0 no Athletico-PR e no Avaí, em 8 e 11 de novembro, respectivamente.

O próximo disco foi "Lover", lançado em 23 de agosto de 2019. Naquela semana, o Corinthians empatou com o Fluminense por 0 a 0 em dia 22 e com o Avaí, por 11, dia 25. Com "Folklore", que saiu em 25 de julho de 2020, o time fez 1 a 0 no Palmeiras, dia 22, e 2 a 0 no Oeste, dia 26.

Ainda em 2020, mas em 11 de dezembro, veio ao mundo o álbum "Evermore". Em 2 de dezembro, a equipe empatou com o Fortaleza por 0 a 0. Já em 13 de dezembro, venceu o clássico contra o São Paulo por 1 a 0. Em 21 de outubro de 2022, foi lançado "Midnights". Antes, dia 19, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Flamengo. Um dia depois do lançamento, venceu o Santos por 1 a 0.

Confira abaixo o "tabu" envolvendo Corinthians e Taylor Swift:

TAYLOR SWIFT (2006)

Lançado em 24 de outubro



Corinthians 1 x 0 Cruzeiro (22 de outubro)



Corinthians 1 x 0 Palmeiras (25 de outubro)

FEARLESS (2008)

Lançado em 11 de novembro

Criciúma 0 x 2 Corinthians (8 de novembro)

Juventude 1 x 2 Corinthians (12 de novembro)

SPEAK NOW (2010)

Lançado em 25 de outubro

Corinthians 1 x 0 Palmeiras (24 de outubro)

Flamengo 1 x 1 Corinthians (27 de outubro)

RED (2012)

Lançado em 21 de outubro

Corinthians 1 x 0 Bahia (20 de outubro)

Corinthians 1 x 0 Vasco (27 de outubro)

1989 (2014)

Lançado em 27 de outubro

Palmeiras 1 x 1 Corinthians (25 de outubro)

Corinthians 2 x 2 Coritiba (1º de novembro)

REPUTATION (2017)

Lançado em 10 de novembro

Athletico-PR 0 x 1 Corinthians (8 de novembro)

Corinthians 1 x 0 Avaí (11 de novembro)

LOVER (2019)

Lançado em 23 de agosto

Corinthians 0 x 0 Fluminense (22 de agosto)

Avaí 1 x 1 Corinthians(25 de agosto)

FOLKLORE (2020)

Lançado em 24 de julho

Corinthians 1 x 0 Palmeiras (22 de julho)

Oeste 0 x 2 Corinthians (26 de julho)

EVERMORE (2020)

Lançado em 11 de dezembro

Fortaleza 0 x 0 Corinthians (2 de dezembro)

Corinthians 1 x 0 São Paulo (13 de dezembro)

FEARLESS TAYLOR’S VERSION (2021)*

Lançado em 9 de abril

Corinthians 1 (5) x (2) 1 Retrô (26 de março)

Guarani 0 x 1 Corinthians (11 de abril)

ED TAYLOR’S VERSION (2021)*

Lançado em 11 de novembro

Atlético-MG 3 x 0 Corinthians (10 de novembro)

Corinthians 3 x 2 Cuiabá (13 de novembro)

MIDNIGHTS (2022)

Lançado em 21 de outubro

Flamengo 1 (5) x (6) 1 Corinthians (19 de outubro)

Corinthians 1 x 0 Santos (22 de outubro)

989 (TAYLOR’S VERSION) (2023)*

Lançado em 27 de outubro

Corinthians 1 x 1 América-MG (22 de outubro)

Cuiabá 0 x 1 Corinthians (25 de outubro)

SPEAK NOW (2023)*

Lançado em 7 de julho

Corinthians 0 x 1 Red Bull Bragantino (2 de julho)

América-MG 1 x 0 Corinthians (5 de julho)

Atlético-MG 0 x 1 Corinthians (8 de julho)

THE TORTURED POETS DEPARTMENT (2024)

Lançado em 19 de abril

Corinthians 0 x 0 Atlético-MG (14 de abril)

Juventude 2 x 0 Corinthians (17 de outubro)