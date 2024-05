TURNÊ DO GG NA EUROPA

Show de Léo Santana na Irlanda é cancelado após voo atrasar

Até o momento, Léo não se pronunciou sobre o cancelamento do show

O show de Léo Santana que aconteceria nesta terça-feira (30) em Dublin, na Irlanda, foi cancelado após o voo em que estavam a banda e a equipe atrasar. A informação foi confirmada pela assessoria do artista.

“Infelizmente, devido a um atraso no voo de conexão da banda e equipe de Paris para Dublin, não será possível realizar o evento conforme o planejado. Todas as produtoras envolvidas fizeram o máximo para realocar a equipe em outros voos, mas não tivemos sucesso”, lamentou a assessoria por meio de nota.

A assessoria ainda detalhou que Léo Santana sente muito pela cancelamento do show. O público que adquiriu o ingresso para o evento será reembolsado de acordo com as normas da plataforma de vendas.