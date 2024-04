36 ANOS

Léo Santana faz aniversário e recebe homenagem da filha Liz: ‘Te amo, papai’

Celebração do cantor será em casa, em Salvador

O cantor Léo Santana ganhou homenagens nas redes sociais nesta segunda-feira (22), em celebração aos seu aniversário de 36 anos. Em publicação no Instagram, a equipe do artista reuniu membros dos fãs-clubes do pagodeiro e divulgou depoimentos dos admiradores dele.