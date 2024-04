BBB 24

Davi fica chocado ao descobrir torcidas de Léo Santana e Nadson Ferinha

Cantores falaram do orgulho do baiano

Da Redação

Publicado em 17 de abril de 2024 às 07:16

Davi ficou chocado ao ver recados Crédito: Reprodução

Após sair do BBB 24, Davi se surpreendeu ao ver que seus ídolos estavam torcendo por ele no reality. O baiano ficou chocado ao ver os vídeos durante o Bate Papo do BBB, na madrugada desta quarta-feira (17).

"Você não tem noção do quanto torci para você, nesse período que não é nada fácil, mas você conseguiu cara, que personalidade você tem. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pela sua história também, você inspira muita gente, que está muito orgulhosa sim. Vocé é humano, ninguém é perfeito, mas foram mais acertos do que erros, me orgulho de ser conterrâneo seu", disse Léo Santana.

Davi também se surpreendeu com o recado de Nadson Ferinha. "E aí, calabreso. Antes de tudo, eu quero te parabenizar pela linda trajetória que você construiu, obrigada por representar o nosso nordeste. O que falar do Davi? Esse cara muito do bem, obrigada por levar as músicas para dentro do reality, antes de saber que você era meu fã, já estava na torcida, desejo muita sobre na caminhada, a sua tão sonhada medicina. Eu tô te esperando aqui fora, no meu show".

Ele também viu as imagens do Carnaval de Salvador, com a banda La Fúria cantando o hit Calma, Calabreso, inspirado nas tretas envolvendo o baiano na casa. Davi também viu os foliões gritando "Davi, Davi", após Márcio Victor perguntar quem venceria o BBB.