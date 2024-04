MARROM

Vai ter Léo Santana nos festejos juninos de Santo Antônio de Jesus

O Gigante irá se apresentar na sexta-feira, 21 de junho; nesse mesmo dia também marcarão presença Calcinha Preta e Luana Prado

Osmar Marrom Martins

Publicado em 11 de abril de 2024 às 05:00

Léo Santana Crédito: divulgação

Uma entre as novidades que serão anunciadas hoje durante o almoço de lançamento em Salvador do São João de Santo Antônio de Jesus é Léo Santana. A Coluna do Marrom correu atrás para antecipar: o Gigante irá se apresentar na sexta-feira, 21 de junho. Nesse mesmo dia também marcarão presença Calcinha Preta e Luana Prado. O evento, que vem com o tema Capital do São João, acontece de 20 a 24 de junho no Espaço São João, no centro da cidade. Pela sua importância econômica e geográfica, Santo Antônio de Jesus é considerada a maior e mais importante cidade do Recôncavo. E se tornou um dos locais preferidos para os amantes dos festejos juninos.

Novidades editoriais

Duas novidades editorias envolvendo personagens da cena axé chegam às livrarias nos meses de abril e maio, respectivamente, e têm o escritor Achel Tinoco como elo de ligação. O primeiro, que será lançado dia 25 de abril na Livraria Escariz, no Shopping Barra, é A Voz de Armandinho, escrito pela jornalista Simone Caetano, com apresentação de Durval Lelys e prefácio de Tinoco. O livro conta toda a trajetória do grande Armando Macêdo, um dos maiores guitarristas do mundo e herdeiro de Osmar Macêdo. um dos criadores do trio elétrico ao lado de Dodô. O segundo, escrito por Achel Tinoco com o título de Minha Vida é um Tchan, com data a ser revelada brevemente, narra a história do empresário Mauro Cardin, que foi empresário da banda e responsável pelas negociações das dançarinas do grupo com a Revista Playboy. Ele traz muitas outras histórias vividas por Cardin ao longo desses anos.

TUM-TUM-TUM*

1 A gravação do audiovisual Maurício - Gilberto & Galvão acontece no dia 1º de maio, às 10h no Teatro João Gilberto - Juazeiro, Bahia. O evento, para apenas 200 convidados, vai registar músicas inéditas do cantor e compositor Maurício Mauriçola em parceria com os saudosos João Gilberto e Galvão (Novos Baianos), todos juazeirenses assim como o próprio artista, que cuida com esmero e carinho do legado desses dois nomes importantes da MPB.

2 Um café da manhã, organizado pelo músico Lobo Mau, reunindo diversos grupos, vai comemorar o Dia do Samba Junino, que foi instituído com data comemorativa definida para 17 de abril, através da Lei N° 9.516 / 2020, sancionada pelo ex-prefeito ACM Neto no dia 26 de março de 2020. Também acontecerá um cortejo no dia 20 de abril, às 16h, tendo como ponto de encontro o Bar do Cravinho para em seguida sair em direção às ruas do bairro Pelourinho.

3 Amigas do homenageado, as cantoras Jussara Silveira e Sylvia Patrícia apresentam, dia 24 de maio, a partir das 21h, na Sala do Coro do TCA, o show Balada de um Vagabundo – A Música de Waly Salomão. Poeta, escritor, ator, letrista, agitador cultural e ex-Secretário Nacional do Livro quando Gilberto Gil foi Ministro da Cultura, Waly, nascido em Jequié, que nos deixou em 2003, é autor de clássicos como Vapor Barato, Mel, Assaltaram a Gramática, Mal Secreto, entre outras. Vai ser um encontro imperdível.

