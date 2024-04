PARABÉNS, GG!

Léo Santana comemora aniversário em festa com shows em Salvador e Liz rouba a cena; veja vídeos

A família do cantor se reuniu para comemorar mais um ano de vida

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de abril de 2024 às 11:09

Lore Improta, Léo Santana, Liz Santana Improta Crédito: Yago Mesquita/Divulgação

Léo Santana celebrou a chegada dos 36 anos em grande estilo na noite da última segunda-feira (22). O cantor fez uma festa para familiares e amigos no Wet Salvador, na Avenida Paralela. A celebração, que foi batizada de “Resenha do GG”, teve muita música ao vivo e dança, bem ao estilo do aniversariante e da sua esposa, a dançarina Lore Improta, 30.

A festa, que terminou só na madrugada desta terça-feira (23), teve apresentações de Filhos de Jorge, Paggodin (projeto do qual Léo também faz parte) e também da Banda Pagod’art.

Além do casal, Liz, de 2 anos, filha deles, brincou e roubou a cena ao subir no palco da festa.

Minutos antes do evento, Lore parabenizou o amado com fotos do ensaio que a família fez antes da celebração. O casal também mostrou os bastidores das fotos nos Stories do Instagram.

A celebração, é claro, teve muita música ao vivo e dança, bem ao estilo do aniversariante e da sua esposa, a dançarina Lore Improta, 30. pic.twitter.com/b3S86BS0v2 — Alô Alô Bahia (@AloAlo_Bahia) April 23, 2024

Liz, de 2 anos, filha do casal, brincou muito. pic.twitter.com/uNqqjYlE5S — Alô Alô Bahia (@AloAlo_Bahia) April 23, 2024

“Hoje é dia de comemorar a vida do amor da minha vida. Eu te desejo as coisas mais lindas dessa vida. Feliz aniversário, meu amor, Léo Santana, que Deus te abençoe sempreeee!”, escreveu Lore ao postar os cliques feitos pelo fotógrafo Yago Mesquita.

“E hoje vamos celebrar do jeitinho que ele gosta, com paggodin e muita energia boa, rumbóoo que começa hoje e não tem hora pra acabar!”, ainda escreveu a dançarina e apresentadora.

E dançou muito com a filhota. pic.twitter.com/v1ozJqIyWa — Alô Alô Bahia (@AloAlo_Bahia) April 23, 2024

Lore aparece com um vestido verde brilhante, com tiras e franjas. Já Liz usou um macaquinho de linho com bordados, enquanto o aniversariante estava de look todo preto e tênis brancos.

“Família: minha maior dádiva, meu maior presente. Deus, nunca conseguirei mensurar o quão grato sou por essa construção. Te amo, neni Lore Improta. Te amo, Liz. Amo minha família. Hoje é dia de celebrar ao lado dos que mais amo!”, postou Léo.