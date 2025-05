SOLZINHO?

Saiba como fica o tempo em Salvador durante o final de semana

Cidade ainda deve registrar períodos de chuvas

Durante este final de semana, o tempo na capital baiana deve permanecer fechado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Salvador e outras 95 cidades baianas estão em alerta amarelo para acumulado de chuvas até a manhã do próximo sábado (10).>

A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), esta sexta (9) permanece com céu nublado a parcialmente nublado com chuva. Com umidade em 70%, a temperatura varia entre 23 °C e 29 °C, com ventos fracos, chegando a até 15 km/h. >