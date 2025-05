CONFIRA

96 cidades baianas seguem sob alerta de chuva; veja a lista

Aviso foi emitido pelo Inmet nesta sexta-feira (9)

Em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, as fortes chuvas do último sábado (3) invadiram mais de 400 casas e deixaram 150 pessoas desalojadas. Por conta do alto acúmulo de precipitação, o rio Subaé transbordou e atingiu ao menos 80 famílias que moram no entorno do rio. Também há desabrigados em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana. No sul da Bahia, alagamentos bloquearam ruas e avenidas. >