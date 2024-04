ESPORTE FINO

Léo Santana viraliza após usar camisa do Vitória em jantar romântico com Lore Improta: ‘Referência fashion’

Look do cantor foi elogiado nas redes sociais

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta tiveram uma noite romântica na última quarta-feira (3) em jantar no rooftop do Hotel Fera, no Centro Histórico de Salvador, mas o look do artista chamou a atenção.