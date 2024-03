MÚSICA

'Léo & Elas': Léo Santana lota Mineirão em gravação de novo DVD

Cantor fez homenagem a Lore e Liz, além da mãe e das irmãs

Publicado em 24 de março de 2024 às 07:33

Léo recebeu mulheres especiais na sua vida Crédito: Reprodução

Ontem foi dia de colocar umas gotinhas de dendê no pão de queijo. O cantor Léo Santana lotou o Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais, neste sábado (23), onde realizou a gravação do seu novo DVD, intitulado “Léo & Elas”. O show teve participação de estrelas como Ivete Sangalo, Iza e Ana Castela.

O novo projeto do GG tinha como objetivo homenagear mulheres importantes na sua trajetória de vida. Pensado nos mínimos detalhes, o novo DVD já começou as homenagens na estrutura do palco, que contava com cinco pilares que representam cinco figuras femininas fundamentais na vida do cantor: a mãe, Marinalva Santana, as duas irmãs, Naiara e Dejane, a esposa Lore Improta e a filha, Liz.

As convidadas também eram todas mulheres. Léo gravou músicas com Iza, Ana Castela, Simone Mendes, Ivete Sangalo e Mari Fernandez, além de cantar sucessos da sua carreira, como o hit Zona de Perigo, que dominou o Carnaval do ano passado. O evento contou ainda com show pirotécnico com fogos de artifício, e o cantor também se apresentou ao lado de, claro, sua esposa Lore, que fez a coreografia de alguns dos hits do GG.