NO MEIO DA FOLIA

Léo Santana descobriu inflamação nas cordas vocais antes da maratona de Carnaval: 'muito desconfortável'

Nesta quinta-feira (14), o cantor Léo Santana compartilhou com o público que foi diagnosticado com edema nas cordas vocais

Publicado em 14 de março de 2024 às 21:25

Léo Santana em desfile na Barra-Ondina na quinta-feira (8) Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Nesta quinta-feira (14), o cantor Léo Santana compartilhou com o público que foi diagnosticado com edema nas cordas vocais e precisou buscar auxílio médico para cuidar da inflamação antes de encararar a maratona de shows do Carnaval.

"Para quem não sabe, eu nunca falei isso, eu estava com um edema, uma inflamação nas cordas vocais, e me sentia muito desconfortável cantando. Minha voz estava vindo com um pouquinho de 'areia', estava suja", relatou o artista.

Na ocasião, ele explicou ainda que já tem sentido uma melhoria e dará continuidade ao tratamento. "Antes do Carnaval eu vim aqui, fizemos um tratamento, só que agora será de uma forma mais intensiva (...) Depois que eu voltei, no primeiro final de semana de shows, a voz estava muito melhor, não tinha tanto aquela sujeira", afirmou.