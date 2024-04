GG NA EUROPA

Léo Santana fala sobre expectativas para turnê na Europa: “Encontro massa”

A primeira parada será nesta terça-feira (30), quando o GG da Bahia se apresentará em Dublin

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de abril de 2024 às 17:53

Léo Santana fará turnê internacional Crédito: Divulgação

Foi dada a largada para a turnê do cantor Léo Santana na Europa. A primeira parada será nesta terça-feira (30), quando o GG da Bahia se apresentará em Dublin, na Irlanda, e promete agitar o público presente no National Stadium com os maiores sucessos de sua carreira. No repertório, não faltarão hits como “Posturado e Calmo”, “Golzinho Vermelho”, “Zona de Perigo”, “Santinha” e “Contatinho”, “Perna Bamba” e mais.

“Estou muito feliz em poder me apresentar em Dublin e levar um pouco da Bahia e do Brasil para os irlandeses e principalmente, para os brasileiros poderem matar a saudade de casa. Preparei um repertório especial, com os maiores sucessos da minha carreira e tenho certeza que vai ser um encontro massa“, afirma Léo.