Desconto de 40% para assinantes do Clube Correio no "Amazing Tenors - In Concert"

Os tenores Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo se apresentam no Teatro SESC Casa do Comércio em Salvador no dia 8 de novembro.

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:33

Amazing Tenors Crédito: Foto Divulgação

O espetáculo Amazing Tenors - In Concert chega ao Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador, no dia 8 de novembro de 2024, às 20h. Os tenores Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo prometem emocionar o público com interpretações de sucessos da música italiana e de clássicos consagrados por Andrea Bocelli, como “Vivo Per Lei”, “Con Te Partirò” e “Canto della Terra”.

A apresentação contará com uma orquestra ao vivo, sob a direção de Bruno Rizzo, conhecido por espetáculos de sucesso como "Queen Experience In Concert" e "Elvis Experience Tribute In Concert". O repertório da noite inclui, além dos clássicos italianos, boleros, tangos e temas de filmes, proporcionando uma experiência musical inesquecível para o público.

A direção executiva é de Daniela Schiarreta. Henrique Moretsohon, Murilo Trajano e Paulo Paolilo trarão ao palco um espetáculo que combina técnica, emoção e diversidade musical, celebrando a beleza da música clássica e popular. Assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto nos ingressos.

Serviço:

Amazing Tenors - In Concert

8 de novembro de 2024, às 20h

Teatro SESC Casa do Comércio

Ingressos: À venda no Sympla