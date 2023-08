Desirée Beck e Aimée Lumière apresentam transmissão do Drag Race Brasil

O “Drag Race Brasil”, versão nacional do “RuPaul’s Drag Race”, estreia nesta quarta-feira (30) e vai contar com um evento de transmissão no Colaboraê (Rio Vermelho), às 20h, comandado pelas drag queens Aimée Lumière, do Queen Stars, apresentado por Pabllo Vittar e Luísa Sonza na HBO Max, e Desirée Beck, finalista do Caravana das Drags, apresentado por Xuxa e Íkaro Kadoshi no Prime Vídeo. Juntas, as artistas vão comentar o episódio e apresentar performances para o público.