Desprestigiado na Globo, Boninho é tirado do comando de No Limite

A Globo está passando por uma reformulação na direção dos seus reality shows. Boninho, chefão das atrações há mais de duas décadas, deixará o comando de "No Limite" na próxima temporada, segundo o portal TvPop. Segundo a reportagem, Boninho perdeu prestígio internamente devido aos fracassos empilhados nos últimos dois anos. Agora, o comando do reality de sobrevivência será totalmente da Endemol Shine, detentora dos direitos de Survivor. A atração, inclusive, corre risco de ser cancelada caso não entregue índices melhores de audiência neste ano.

O "No Limite" seguirá apresentado por Fernandes e já iniciou as gravações dos episódios, que ocorre na Amazônia. A Atração será inteiramente reformulada, com novas dinâmicas e um confronto de celebridades e participantes anônimos.