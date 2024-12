COMEMORAÇÃO

Dez anos do Mercado Iaô reúne arte, empreendedorismo e shows

Em clima de muita animação, empreendedores, artistas e o público se encontraram para festejar uma década de sucesso

H Heider Sacramento

Publicado em 15 de dezembro de 2024 às 20:09

Samba Fogueirão animou o público presente no evento Crédito: Marina Silva/CORREIO

Sob um céu claro e radiante deste domingo (15), o Mercado Iaô, no coração da Ribeira, em Salvador, comemorou com entusiasmo seus dez anos de história. O evento, que uniu arte, empreendedorismo e música, transformou o espaço da Fábrica Cultural num verdadeiro palco de celebração. Em um clima de muita animação, empreendedores, artistas e o público se encontraram para festejar uma década de sucesso, marcando um momento especial para todos que fazem parte dessa trajetória.

A história do Mercado Iaô e da Stylo Acessórios estão profundamente entrelaçadas, como revela Fábio Duarte, proprietário da marca presente no evento desde a primeira edição. “A primeira vez que eu expus na minha vida foi aqui no Mercado IAÔ. Então, por isso que eu digo que a minha história se mistura com a história do mercado. Ao longo desses dez anos, eu pude participar de todas as edições, e a minha marca, ao longo desse tempo, foi ganhando mais visibilidade”, celebrou.

Fábio Almeida e seu esposo, Daniel Rodrigo, proprietários da marca Stylo Acessório, que está presente no IAÔ há 10 anos. Crédito: Marina Silva/CORREIO

Os empreendedores presentes no evento foram escolhidos pela curadoria especial da organização, e muitos expressam sua gratidão pelo apoio recebido e pela chance de exibir seus produtos. "Com o apoio da Fábrica Cultural, não apenas conseguimos um espaço para vender nossos produtos, mas também recebemos assessoria e todo o suporte necessário, algo essencial para quem está começando. Ter acesso a esse conhecimento e essas informações é crucial para fortalecer o nosso negócio", afirmou Fábio, ao comentar sobre a oportunidade oferecida pelo Mercado Iaô aos novos artesãos.

A soteropolitana Marina Castro, de Itapuã, aproveitou o domingo de folga para curtir as atividades no mercado e fazer algumas compras. “Às vezes, estamos tão acostumados com as mesmas marcas de sempre, mas vir aqui é uma oportunidade de descobrir outras, ver os produtos de perto. Tem essa experiência de tocar, provar, é algo diferente”, comentou, enquanto observava as pochetes da marca Africa Lions, uma das que possui stand no local.

Celebrando raízes ancestrais e gerando oportunidade

Há dez anos, o Mercado IAô impulsiona a economia criativa e valoriza o trabalho de empreendedores baianos. Ao longo dessa trajetória, a iniciativa tem promovido transformações sociais e fortalecido os empreendimentos criativos de Salvador e da Península de Itapagipe, oferecendo oportunidades e incentivando esses negócios.

Muitas histórias de sucesso surgiram e cresceram graças a esse apoio, como explica o coordenador geral do Mercado IAÔ, Silas Santos. “O projeto é resultado do nosso trabalho enquanto fomento ao empreendedorismo, a geração de renda e a busca por trabalhar com toda a cadeia da economia criativa. Temos um papel importante no quesito de transformação social e mudança de vida para essas pessoas, que de alguma forma são colocadas à margem”, afirmou.

Música e os tambores da Bahia

A musicalidade baiana contagiou o público, que dançou e se encantou com a música e os tambores do grupo Jorge Fogueirão. O grupo desfilou em cortejo pelo espaço, animando aqueles que estavam na feira de artesanato e os que aguardavam pelas apresentações musicais no palco.

O Cortejo Afro, um dos parceiros do Mercado IAÔ, também marcou presença na celebração e comentou sobre a importância do espaço cultural. “Pra gente é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, porque a gente praticamente viu tudo começar. Esses dez anos são uma história linda na vida da gente, até porque eu me sinto muito representado aqui, porque aqui é a casa de preto e onde a gente pode transformar a nossa cultura em arte e mostrar o que a gente sabe fazer”, declarou Aloísio Menezes, vocalista do grupo.