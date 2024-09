SALVADOR

3° edição do Mercado Iaô Primavera revela afro-empreendedores e leva música à Ribeira

Fábrica Cultural reuniu mais de 130 expositores de moda e artesanato

Maysa Polcri

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 18:08

Foram cerca de 130 expositores Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ir às compras não era um passeio que Viviane Cruz, 40, gostava de fazer. A ausência de peças que valorizassem suas curvas era um incômodo não apenas para ela, mas para amigas e parentes que não se enxergavam na indústria da moda.

A soteropolitana do bairro de Itapuã resolveu, então, fazer do incômodo uma nova profissão. Foi assim que surgiu a Visto Afrodite, uma das iniciativas premiadas na 3° edição do Mercado Iaô Primavera.

Foram oito premiações ao todo, anunciadas neste domingo (29), no evento que acontece na Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, em Salvador.

A virada de chave na vida de Viviane Cruz aconteceu em 2019. Ano em que ela deixou o trabalho formal de vez para se dedicar exclusivamente à loja de roupas. Os traços da ancestralidade estão estampados nos modelos feitos a partir de suas próprias medidas.

Viviane Cruz Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"Inicialmente eu terceirizava o serviço, mas aprendi a produzir as roupas baseadas na dimensão do meu próprio corpo" relembra. As peças são vendidas online e em lojas colaborativas.

"Eu sempre tive dificuldade em encontrar roupas no mercado que coubessem no meu corpo e que me valorizassem. Então, criei uma modelagem com essa intenção, para valorizar a diversidade das mulheres pluarais", ressalta Viviane.

Acelera Iaô

As oito iniciativas premiadas, que receberam R$10 mil casa, foram selecionadas entre 400 empreendedores locais que participaram desde março do Programa Acelera Iaô, que proporcionou aulas sobre como impulsionar negócios.

"Ao longo do processo de aceleração a gente trabalhou em dois ciclos, com aulas ao vivo e gravadas e mentorias individuais. Orientamos os empreendedores em relação a todo o processo de planejamento estratégico, planejamento financeiro, precificação, vendas e por aí vai", explica Renata Reis, coordenadora do Acelera Iaô.

Evento aconteceu na Fábrica Cultura, na Ribeira Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

"O Mercado Iaô me apresentou o universo do empreendedorismo e, a partir disso, formalizei a minha marca", celebra Viviane, que hoje trabalha com dois funcionários.

Outros negócios

Além do segmento de moda, os premiados atuam nos segmentos de alimentação, música e artesanato. O casal de empreendedores Yasmin França, 31, e Uebson Carvalho, 36, também recebeu o prêmio. Durante a pandemia, enquanto muitos negócios fechavam as portas, os baianos reiventaram o CD Bar Churrasquinho, restaurante em Cajazeiras que passou a trabalhar com delivery.

O sucesso foi tanto que eles expandiram o negócio, que tem como diferencial levar o churrasco gourmet para as ruas do bairro. "Estamos sempre buscando e trazendo para a comunidade sabores que não estamos acostumados. Temos um cardápio semelhante aos de grandes churrascarias, mas com preços acessíveis", explica Uebson.

Música e diversão

Durante todo o domingo (29), a Fábrica Cultural reuniu mais de 130 expositores de moda e artesanato. No final da tarde, o público compareceu em peso para assistir as apresentações musicais. A cantora Sarajane deu início aos shows no palco Diva, às 16 horas, animando a plateia que não se deixou abalar pelos pingos da chuva.

Cantora Sarajane no palco Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ainda vão se apresentar os cantores Del Feliz e Sambaiana. O encerramento do evento ficará para Jau, que subirá no palco às 20h30. Para os organizadores do evento, a sensação é de dever cumprido.

"Trazemos uma curadoria feira com muito carinho para que as pessoas encontrem o que há de melhor sendo produzido na Bahia. É uma forma de conectar os empreendedores com o público e valorizar a nossa cultura", resume Silas Santos, coordenador do Mercado Iaô.