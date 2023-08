Dez restaurantes para comemorar o Dia dos Pais

Filé au poivre do Chez Bernard. Crédito: Divulgação

Tradicionalmente a procura por restaurantes no Dia dos Pais nem passa perto da demanda pelo Dia das Mães que costuma formar filas nas portas das casas mais conhecidas da cidade. Ainda assim, esta é uma data que tem público garantido. Seja através de reservas, como é o caso do Amado e do Chez Bernard que operam nestas mobilidades em datas festivas como esta, seja por ordem de chagada, vale dizer que é sempre bom chegar cedo para garantir um bom lugar.

Bacalhau a lagareiro da Casa Lisboa. Crédito: Divulgação

Se você ainda não tem ideia de onde levar seu pai neste domingo, confira a lista com nossas sugestões de restaurantes, feita com uma curadoria criteriosa que inclui até dicas dos pratos para que possa escolher o que melhor cabe no seu gosto e orçamento.

Lambreta com beurre de escargot do Taboada . Crédito: Divulgação

De comidas mais elaboradas, como as preparadas por chefs tarimbados a pratos da cozinha afetiva que traduzem bem o espírito da data festiva, vale tudo quando o assunto é boa comida. De carnes a massas, passando pelos frutos do mar, o que não falta é opção para desfrutar. A seguir, confira as dicas que preparamos para você:

Ori - @orisalvador – Avenida Santa Luzia, nº 656, Horto. Tel. 71 98890 8357

Pato do do Orí . Crédito: Divulgação

Omi - @omirestaurante – Rua Chile, nº 20. Centro - 71 99653 5703

Robaldo com cuscuz marroquino do Omi . Crédito: Divulgação

Macelleria Quiteria – @macelleria.quiteria – Rua Lafayete Cotinho, 1010 - Bahia Marina, loja 33. tel. 71 2137 2031

Tira de chorizo uruguaio da Macelleria Quitéria. Crédito: Divulgação

Fasano - @fasano – Praça Castro Alves, nº 5. Centro. Tel. 71 2201-6383

Salada de polvo do Fasano . Crédito: Divulgação

Taboada – @taboadabistrot – Rua José Taboada Vidal, nº 9, Rio Vermelho. Reservas – 71 99213 0820/ 3334 7846

Casa Lisboa - @restaurantecasalisboa – Rua Manoel Dias de Moraes, 35, Jardim Apipema. Tel. 71 98888 3841

Chez Bernard - @chezbernard – Rua Gamboa de Cima, nº 11, Dois de Julho. Tel. 71 99911 1130 / 3328 1566

Amado – @restauranteamado – Rua Lafayete Cotinho, 660, Contorno. Tel. 71 99231 4660

Bella Napoli- @bellanapolibahia – Alameda das Espatódeas, 491, Caminho das Árvores. Tel. 71 3354 1962

Filé a parmegiana do Bella Napoli . Crédito: Divulgação

Almacen Pepe - @almacenpepe - Av. Santa Luzia, 985 - Horto Florestal. Tel. (71) 981736847