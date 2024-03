FALSO AMOR

Diarista cai em golpe do falso Fábio Jr. e perde R$ 2,5 mil

Uma mulher, fã do cantor Fábio Jr. caiu em um golpe e transferiu R$ 2,5 mil para o criminoso, achando que seria o artista. Maria Aparecida do Nascimento, de 47 anos, acreditou que o ídolo estava trocando mensagens com ela.