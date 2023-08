Diarista não paga para assistir a peça Inferno

O espetáculo Inferno, solo da atriz Ana Paula Bouzas, em temporada no Teatro Molière da Aliança Francesa Salvador-Bahia nos sábados e domingos de agosto, às 19h, está oferecendo ingressos grátis para pessoas que trabalham como diaristas em Salvador.



A ideia, uma iniciativa da MeiMundo Inventações Compartilhadas, realizadora do espetáculo, é que cada pessoa que contrata essas trabalhadoras domésticas leve sua diarista para assistir à peça gratuitamente, pagando somente meia-entrada pelo próprio ingresso. A montagem aborda o universo das diaristas em seus conflitos cotidianos no mundo do trabalho.