COMIDA

Dicas de onde comer bem próximo dos circuitos da folia

Diversos restaurantes funcionarão nos dias de festa

Ronaldo Jacobina

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:00

Restaurante Amado funcionará diariamente Crédito: Fotos: Divulgação

Terceiro dia oficial de Carnaval neste sábado (14) e a vontade de uma comidinha de verdade, sentado confortavelmente, surge como uma pedida para quem curte, ou não, a folia de Salvador. Para ajudar nossos foliões, ou aqueles que estão quietinhos, mas moram perto dos circuitos, fomos buscar uma lista de restaurantes que estarão funcionando nestes dias de festa. São opções diversas como italianos, brasileiros, japoneses e andinos localizados em ruas e bairros vizinhos como Barra, Chame-Chame, Jardim Apipema e Centro Histórico. Confira:



Circuito Barra-Ondina

Bão Petiscaria - @baopetiscaria

Boteco moderninho com cardápio de cozinha brasileira no coração do Jardim Brasil, na Barra, a poucos passos do circuito, o restaurante é especializado em culinária brasileira. As opções vão de petiscos a pratos como feijoada, fumeiro com fritas e filé mignon.

Onde: Rua Augusto Frederico Schmith, 302, Barra

Funcionamento: das 11h às 18h

Sushi Barra - @sushibarra.ssa

Pertinho do Circuito, o Sushi Barra oferece uma variedade de pratos da cozinha japonesa como sushis e sashimis. Pode comer lá mesmo (o espaço é bem pequeno) ou pedir pelo Instagram e ir buscar no local.

Onde: Rua Comendador Bernardo Catarino, 171, Barra

Funcionamento: das 11h30 às 23h (dom a ter); 11h30 às 0h (sábado)

Cantina Volpi - cantinavolpioficial

Quem gosta de comida italiana, uma opção é a Cantina Volpi que fica na Rua Sabino Silva, atrás da avenida do circuito. Lá você encontra uma variedade de massas artesanais, pizzas e cortes italianos de carne. Durante o Carnaval, o chef preparou um cardápio especial com alguns clássicos da casa, pizzas e drinks.

Endereço: Rua Professor Sabino Silva, 822, Jardim Apipema

Diariamente das 11h30 às 02h.

Paella do Santiago Culinária Ibérica

Shopping Barra - @shoppingbarra

Mesmo funcionando com horário reduzido, o shopping conta com vários restaurantes, na área de alimentação, mas também espalhados pelo mal, como o Mamma Jamma e o Santiago Culinária Ibérica, no piso L4, além de um espaço dedicado a gastronomia, no térreo, o Barra Gourmet que reúne o Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão e até cozinha natural das boas, no Healthy por Victoria Cintra.

Endereço: Avenida Centenário, 2992, Chame-Chame

Funcionamento: das 12h às 19h

Circuito Centro Histórico

Na região do Centro são muitas as opções para gosta de comer bem. A maioria dos espaços funciona diariamente em horários distintos, oferecendo opções de pratos com carne, frutos do mar e comidas típicas da Bahia.

Preta Tirachapéu - @pretatirachapeu

Oferece um cardápio com uma boa variedade de pratos baianos, carnes, frutos do mar e drinks autorais. Funciona no térreo do Palacete Tirachapéu e o serviço começa cedo já com café da manhã.

Endereço: Rua Chile, nº 1, Centro Histórico

Funcionamento: das 12h às 23h

Pala7 - @pala7rooftop

O restaurante do chef Claude Troisgros fica no terraço do Palacete Tirachapéu e oferece um cardápio com pratos de carnes, peixes e vegetais preparados na brasa, além de entradas e sobremesas.

Endereço: Rua Chile, nº 0 1, Centro Histórico

Todos os dias das 12h às 23h

Casaria - @casaria.ssa

O Casaria funcionará desde o café da manhã até o almoço, encerrando mais cedo. Além do cardápio de pratos mais elaborados, tem doces, tortas, sanduíches e outras guloseimas para quem quer uma comidinha rápida. No café da manhã está incluído um bufê de feijoada.

Endereço: Rua Chile, nº 01, Centro

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 23h

Café da manhã do Gero Fasano

Gero Fasano - @fasanosalvador

Localizado no térreo do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, o restaurante reúne clássicos da cozinha italiana e pratos da culinária baiana.

Endereço: Praça Castro Alves, nº 5, Centro Histórico

Funcionamento: café da manhã: 07h às 10h30 (seg a qui); 07h às 11h (sex a dom) / almoço: das 12h às 23h30 (dom a qui); 12h às 0h (sex e sab)

Menu do Ori é diversificado

Orí Rooftop - @orirooftop

Localizado no rooftop do hotel Vila Andrea, o Orí, do premiado chef Fabricio Lemos, tem um cardápio de cozinha contemporânea inspirado na Bahia.

Endereço: Rua Chile, 20, Centro Histórico

Funcionamento: das 12h às 19h

Avenida Contorno

No entrono dos dois circuitos, a Avenida Lafayette Coutinho, mais conhecida como Contorno, são muitas as opções de boa gastronomia. Além da belíssima vista para a baía, a maioria das casas oferece gastronomia de primeira.

Amado - @restauranteamado

Com menu assinado pelo premiado chef Edinho Engel, o restaurante está localizado à margem da praia, com vista total para a baía. Além de ser um dos mais bonitos da cidade, tem boa cozinha brasileira e fama de bom serviço.

Endereço: Avenida Lafayete Coutinho, 660, Comércio

Funcionamento: das 12h às 23h (seg a sáb); das 12h às 22h (dom)

Fettuccine com filé, criação do Lotti

Lotti Cucina Italiana - @lotticucina

Um dos mais moderninhos da cidade, a casa é focada na gastronomia mediterrânea, especialmente a italiana. Lugar para encontrar a moçada da cidade.

Endereço: Rua Sônia Leal Borges, 1010, Comércio

Funcionamento: das 11h30 às 22h

Soho - @sohorestaurante

Com mais de 25 anos no topo dos mais badalados da cidade. O restaurante tem culinária japonesa, ambiente sofisticado com deck à beira-mar. Lugar para ver e ser visto

Endereço: Bahia Marina, Avenida Contorno

Funcionamento: das 12h às 23h30 (qui a dom); das 12h às 23h (seg a qua)

Lafayette – @restaurantelafayette

Além de uma bela vista para a Baía de Todos-os-Santos e um cardápio baseado na culinária mediterrânea, a casa é um convite ao dolce far niente. Funcionará todos os dias, exceto sábado e no domingo quando estará fechado para evento..

Endereço: Rua Sônia Leal Borges, 1010, Comércio