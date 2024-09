RELIGIÃO

Diogo Nogueira comemora três anos no candomblé e é parabenizado por pastor: 'Me emocionei'

Diogo Nogueira celebrou três anos de sua feitura no candomblé nesta quarta-feira, 4, compartilhando fotos do momento no Instagram. Na religião, a feitura representa a iniciação da pessoa no culto aos orixás, divindades da mitologia africana iorubá.