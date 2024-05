CLUBE CORREIO

Diogo Nogueira faz show na Concha; Zé Lezin se apresenta no Teatro Jorge Amado

Com uma carreira marcada por sucessos e um carisma que cativa multidões, o cantor e compositor Diogo Nogueira promete uma noite repleta de alto astral e samba no pé ao trazer seu mais novo show para o palco da Concha Acústica do TCA. A apresentação acontece neste sábado (4), a partir das 19h, com ingressos custando R$ 160 / R$ 80. Clube CORREIO dá 40% de desconto.