Diogo Nogueira traz novo show da Tour 2024 para a Concha Acústica

Assinantes do Clube Correio tem 40% de desconto no valor dos ingressos

O cantor e compositor Diogo Nogueira promete uma noite repleta de alto astral e samba no pé ao trazer seu mais novo show da Tour 2024 para o palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves, dia 04 de maio (sábado), a partir das 19h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e site da SYMPLA.