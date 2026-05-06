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Diogo Vilela revive Cauby em espetáculo que recria trajetória do maior cantor do Brasil

Cauby uma Paixão será apresentado sexta (8) e sábado (9), no Palacete Tirachapéu

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06:00

Diogo Vilela como Cauby Peixoto
Diogo Vilela como Cauby Peixoto Crédito: divulgação

O premiado ator, diretor e dramaturgo carioca Diogo Vilela, traz a Salvador nesta sexta (8) e sábado (9), à Estação Rubi (agora instalada no majestoso Palacete Tirachapéu) o show teatralizado Cauby uma Paixão, em que percorre a carreira de Cauby Peixoto (1931 -2016), um dos mais representativos cantores da era do rádio, através de seus grandes sucessos.

Bastante conhecido das telenovelas da Rede Globo, Diogo venceu o Prêmio Shell de Melhor Ator por sua interpretação como Cauby Peixoto, e, no espetáculo, usa figurinos originais, doados pelo próprio ídolo. Com um brilhante trabalho de composição e uma voz surpreendente, Diogo vive, em cena, o grande ícone da era do rádio. “Cauby sempre foi uma inspiração. Ele é o maior cantor que o Brasil já teve até hoje. É o romantismo em pessoa”, define o ator.

O show tem curiosidades da vida artística de Cauby e é pontuado por músicas que marcaram sua carreira, como Conceição, A Pérola e o Rubi, Molambo e Onde Anda Você e Bastidores.

SERVIÇO - Diogo Vilela em ‘Cauby uma Paixão’ | sexta (8) e sábado (9), às 20h, no Palacete Tirachapéu (Rua Chile) | Ingressos: R$ 280 e R$ 140, à venda somente através dos números (71) 99993-7110 e 99992-9868 (zap).

Tags:

Teatro

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