HERANÇA

Divisão da herança de Gugu Liberato é concluída após cinco anos de disputa judicial; veja como ficou

A família chegou a um consenso sobre o destino do patrimônio deixado pelo apresentador

De acordo com informações divulgadas pelo Fantástico, 75% da herança ficou com os três filhos de Gugu – Augusto, Sofia e Marina. Os 25% restantes foram divididos entre os cinco sobrinhos do apresentador. Rose Miriam, que não foi mencionada no testamento e lutava pelo reconhecimento de união estável para ter direito a metade do patrimônio, abriu mão do processo.