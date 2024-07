SORORIDADE

Djamila Ribeiro presta apoio a Iza após traição: 'Quanto mais poderosa, mais eles tentam feri-la'

Ativista publicou uma foto com a cantora nesta quinta-feira (11)

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 19:28

Iza e Djamila Crédito: Reprodução/Instagram

A escritora e ativista Djamila Ribeiro, se juntou a massa de artistas e celebridades que prestaram apoio à cantora Iza, após anúncio do término com o jogador Yuri. Em seu próprio feed, Djamila publicou uma foto com a cantora e prestou sua solidariedade com uma mensagem, nesta quinta-feira (11).

"Traição não tem a ver com o fato da mulher ser bonita ou não, precisamos parar de usar esses parâmetros. Ouso dizer que, quanto mais a mulher sabe de si e é poderosa, mais eles tentam feri-la. Trair mulheres poderosas é uma forma de tentar diminuí-las", afirmou.

"Se a potência da mulher incomoda os homens – que detém o poder patriarcal - ela também incomoda muitas mulheres que se alimentam toda vez que uma fogueira incandescente é apagada", alfinetou a escritora.

A escritora também fez uma analogia com a história da orixá Iansã. "Iansã pode ser representada por um búfalo. Ogum, ao vê-la retirar sua veste de búfalo, a esconde. Para devolvê-la, Ogum impõe a condição de Iansã casar-se com ele. Ela aceita com a condição de ele nunca revelar seu segredo", narra.