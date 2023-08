"É um privilégio poder viver dessa forma", afirma Djavan

Djavan se apresenta sexta (26) no FIB, em Vitória da Conquista. Crédito: Handerson Vieira/Divulgação

“Eu e o público baiano temos um casamento de alma muito profundo”. A frase é do alagoano Djavan e o sentimento, com certeza, é correspondido. Para celebrar a conexão com os fãs locais, o artista retorna ao estado duas vezes nas próximas semanas com o show da turnê “D”, homônima ao seu 25º álbum de estúdio, lançado em agosto do ano passado.



Djavan desembarca inicialmente em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, onde se apresenta pela primeira vez no Festival de Inverno Bahia (FIB) no próximo sábado (26). A parada seguinte é em Salvador, especialmente na Concha Acústica do TCA, com apresentações nos dias 2 e 3 de setembro.

Aos 74 anos de vida, dos quais pelo menos 50 dedicados à música, Djavan está longe de pensar em parar. Está, inclusive, se preparando para entrar em estúdio e dar vida a um novo disco, que deve chegar ao público em 2025. Seja qual for a perspectiva de tempo – passado, presente ou futuro – o que Djavan enxerga é trabalho, ação, movimento.

“Eu sou uma pessoa que trabalhou incessante desde o início e trabalha até hoje. Daqui para a frente é o mesmo, movido pela força do prazer que é trabalhar com música. Faço música, escrevo letras, toco, canto, faço arranjo, produzo, são várias tarefas envolvendo um disco e um show. Eu não paro de trabalhar, não paro de me divertir. É um privilégio poder viver dessa forma”, diz Djavan.

Diversidade

Na noite em que se apresenta no FIB, também sobe ao palco Glória Groove, além dos baianos Leo Santana e Lincoln Sena. “É realmente um encontro, não somente dos artistas com o público, mas também dos artistas com os artistas. Reúne público diverso, e isso traz ao palco alegria, força”, avalia o artista. Para Djavan, a passagem pelo festival será a oportunidade de ver pela primeira vez os shows dos artistas que completam a grade.

“Eu não conheço pessoalmente a Gloria Groove, não conheço o Leo Santana. É uma alegria poder encontrar gente tão talentosa.”

Queridinha

Voltar a tocar na Concha Acústica também arranca do alagoano uma boa dose de empolgação. “É uma coisa muito quente. A Concha, e sua conformação geográfica, já é um espaço que determina se ali vai ser um vulcão ou vai ser uma geleira. Geleira é quase impossível. Nem eu nem artista nenhum conseguirá fazer daquele lugar uma geleira. É um fervor desde a primeira música até a última. O povo não para de cantar, de pular, de dançar é uma loucura”, diz animado.

Seja em Vitória da Conquista ou em Salvador, o fato é que, além de faixas do mais recente trabalho, o público poderá curtir e se embalar com muitos clássicos da trajetória musical de Djavan, entre elas ‘Sina’ e ‘Flor de Lis’. A playlist executada nas apresentações tem 20 canções.

Os ingressos para os shows na Concha Acústica podem ser adquiridos no site e aplicativo da Bilheteria Digital (www.bilheteriadigital.com) ou no Ingresso Bahia (Shopping Barra).

FIB chega a 16ª edição com grandes atrações e diversidade de ritmos

Realizado em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, o Festiva de Inverno Bahia (FIB) chega a sua 16ª edição reunindo público, artistas e ritmos musicais diversos. O evento é uma realização da Rede Bahia e acontece entre os dias 25 e 27 de agosto no Parque de Exposições daquela cidade. A mistura inclui shows de Marisa Monte, Tiaguinho, Jota Quest, Leo Santana, Nattan e muito mais.

Já no espaço denominado Arena Musical, haverá shows de Top Love, Robertinha, Banda Snowfish - Coldplay Cover, Peu do Acordeon, Forró do Tico, entre outros.

A festa conta ainda com um camarote VIP com cerca de cinco mil metros quadrados com opções de bares e praça de alimentação, além de shows das bandas Top Love (sexta-feira, 25), Danniel Vieira (sábado, 26) e Filhos de Jorge (domingo, 27).

Os ingressos para o FIB2023 podem ser adquiridos online na Sympla (bileto.sympla.com.br).