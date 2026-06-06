COMIDA

Do pão nosso de cada dia a um brunch cheio de novidades

Padaria artesanal na Pituba, Da Talli aposta na panificação artesanal e nos lanches elaborados

Ronaldo Jacobina

Publicado em 6 de junho de 2026 às 05:00

Combo café da manhã Crédito: Fotos: Guiga Motta/Divulgação

Assim como muitos brasileiros, Talita Nascimento decidiu colocar a mão na massa durante a pandemia. A iniciativa, que começou como um passatempo, virou uma paixão. No começo, os pães artesanais que fazia serviam para presentear os amigos, mas estes ficavam tão felizes com o mimo que incentivaram a gastróloga a transformar aquela atividade em negócio. Ela se entusiasmou e mergulhou no universo da panificação. Depois de assumir, durante três anos, uma cozinha industrial onde fazia pães para vender, ela decidiu empreender e abriu, na Rua das Hortênsias, 288, na Pituba, a padaria artesanal Da Talli, onde prepara todos os produtos com fermentação natural. "Respeitamos muito o processo e sempre buscamos produtos de qualidade máxima, da farinha até a manteiga", destaca Talita, que também se especializou em viennoiserie (categoria de produtos de panificação francesa que une técnicas de confeitaria e padaria, resultando em pães doces, folhados e amanteigados).

Depois de criar uma clientela fiel, no balcão e no salão do seu pequeno, mas bem distribuído espaço físico, Talita resolveu expandir seu cardápio de brunch. Unindo a tradição técnica dos pães de fermentação lenta com ingredientes brasileiros e toques contemporâneos, ela criou itens que têm caído no gosto do seu público. O segredo talvez esteja na paixão pelo que faz "Nossos pães e folhados são produzidos artesanalmente, respeitando cada etapa do processo natural. Um ritual amoroso que me alimenta todos os dias", filosofa a chef padeira.

Cuscuz da Talli

Entre as novidades, o Croissant Anita Garibaldi, que combina a clássica francesa com ingredientes brasileiros como a goiabada cascão que compõe o recheio juntamente com cream cheese e queijo gorgonzola, finalizado com manjericão fresco. E Talita vai além dos itens de padaria e oferece opções de refeições mais substanciais, como o Cuscuz Marroquino com Ovo Perfeito que consiste numa base temperada com ratatouille da casa e bacon, servida com rúcula, pétalas de cebola roxa e um ovo de gema mole impecável.

Bowl da Talli

A leveza também ganha espaço com a nova Saladinha de Camarão, que combina mix de alfaces, agrião e rúcula com croutons da casa, amêndoas e lascas de parmesão. Essas novas delícias se juntam ao famoso baguete tradicional com farinhas de Trigo Irati e integral Fazenda Vargem, croissant, pain au chocolate, folhado de queijo de cabra, cinnamon roll, mini sonho e muito mais.

Folhado de Queijo de Cabra

O cardápio passeia também pela tendência global de bebidas funcionais e sofisticadas, introduzindo uma linha dedicada ao Matchá. O destaque é a criação autoral de Matchá com Goiabada Cascão, um "match" inusitado entre o chá verde japonês e a redução artesanal de goiabada. Para os tradicionais, o Matchá Latte (com opção de leite animal ou vegetal) também passa a integrar o serviço fixo.

Matchá com Goiabada Cascão

As diversas preparações de cafés especiais, do coado ao espresso, vindo de diversas partes do Brasil, incluindo os da Chapada Diamantina, também tem sido uma aposta da casa que funciona de segunda à sexta, das 8 às 19h, e aos sábados e domingos, das 8h às 13h. Seja uma passagem pelo balcão, onde estão à venda pães artesanais com sua assinatura para levar pra casa, seja para um café da manhã, brunch, lanche, ou simplesmente um café de origem, a padaria “da Talli”, é sempre uma boa pedida.

Serviço:

@datalli.padaria.natural