Documentário conta história do baile black Chic Show

A festa a Chic Show foi criada no final dos anos 60 . Crédito: Divulgação

O prestígio dos bailes Chic Show pode ser medido pelas presenças que passaram pelo espaço, ao longo das décadas, a partir dos anos 60. Mas se a gente fosse escolher um nome central para a black music, é importante registrar que o cantor americano James Brown (1936-2006), no auge do sucesso, esteve por lá.



Espaço de afirmação da juventude negra paulistana, a festa que impulsionou carreiras de vários artistas negros e ditou moda ganhou um registro musical no documentário Chic Show, produção original Globoplay que acaba de chegar à plataforma.

Os bailes começaram a acontecer em 1968, arquitetados por Luiz Alberto da Silva, o Luizão, passando por vários espaços. E logo começaram a atrair uma legião de jovens e artistas como Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Ben Jor, Sandra de Sá e Carlos Dafé, que se apresentaram na festa, além de ter influenciado frequentadores como Péricles, Thaíde, Mano Brown, Rappin’ Hood, Júnior Vox, Marquinhos Sensação e Salgadinho.

O longa passeia pelos 50 anos da Chic Show, contados pelo próprio Luizão e por artistas como Péricles. “A atitude de montar um baile faz com que esse jovem negro queira andar melhor vestido, com o seu cabelo, que é a sua coroa, cada vez mais para cima. Um porte maior, sabendo quem era, de cabeça erguida. Sem ter medo”, destaca Péricles.

Com direção geral de Emílio Domingos, direção de Felipe Giuntini e roteiro de Milena Manfredini, o filme documenta como os bailes ajudaram a construir o imaginário coletivo de valorização da juventude negra à época, reverberando por várias gerações.

Além de soul, funk, hip-hop e rap, a festa ajudou a promover o pagode nos anos 1990, de onde saíram grupos como Sampa Crew, Soweto e Sensação, entre outros. “Não é só sobre música, cultura, hábitos, mas sobre a história do negro paulistano”, resume o diretor.

Bruno Mars faz sua primeira apresentação no The Town domingo (3). Crédito: Divulgação

BOAS OPÇÕES NA TELINHA

The Town será transmitido pelos canais Globo

Com cinco dias e shows de grandes estrelas do pop nacional e mundial, o festival The Town estreia em São Paulo com promessa de momentos inesquecíveis para quem for ao Autódromo de Interlagos este fim semana (2 e 3), no próximo (9 e 10) e no feriado do dia 7. Bruno Mars, Demi Lovato, Yeah Yeah Yeahs, Foo Fighters, Criolo, Racionais MC’s , H.E.R. Post Malone, Ney Matogrosso, NeYo e muito mais gente vai passar pelos palcos.

Para acompanhar a grandiosidade do evento, a cobertura especial da TV Globo envolve a emissora, o Globoplay (com sinal aberto), além dos canais Multishow e Bis, com transmissão em 4K e com a tecnologia de áudio Dolby Atmos. Chinaina, Dedé Teicher, Didi Wagner, Guilherme Guedes, Kenya Sade, Laura Vicente e Robson Nunes compõem o time de apresentadores da transmissão ao vivo no Multishow, Bis e Globoplay e vão mostrar todos os detalhes que acontecem dentro e fora dos palcos. Já na TV Globo, Marcos Mion e Kenya Sade comandam a exibição dos melhores momentos do The Town.

No Multishow, a transmissão começará às 14h25, neste sábado (2), e sempre às 14h45 nos demais. No Canal Bis, o evento inicia às 19h45. Todo o conteúdo dos dois canais estará no Globoplay e a Globo faz um compilado com os melhores momentos.

Canal Brasil comemora 25 anos e exibe mostra de filmes ficcionais

O Canal Brasil inicia a programação especial que marca seus 25 anos, completados dia 18. Entre os destaques, está a Mostra Canal Brasil 25 anos, que vai exibir, nos fins de semana, 36 coproduções de ficção. No sábado (2) tem Mussum, um filme do Cacildis, de Susanna Lira (19h), Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente, de Cesar Cabral (20h15), Cine Holliúdy, de Halder Gomes (21h45) e Três Verões, de Sandra Kogut (23h20).