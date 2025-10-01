INFANTIL

Doença de Parkinson também é assunto para criançada

O autor Bruno Cássio Leal partiu da própria condição para escrever o livrinho Papai é um Terremoto

Doris Miranda

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 08:00

Bruno Cássio Leal é escritor e produtor cultural Crédito: divulgação

O produtor cultural e escritor Bruno Cássio Leal apresenta ao público seu novo livro infantil, Papai é um Terremoto, uma obra leve e bem-humorada que traz, com linguagem acessível, informações sobre a Doença de Parkinson para crianças e famílias. O lançamento acontece neste sábado (4), às 16h, no Shopping Paseo Itaigara.

Com ilustrações da artista Ana Paula Azevedo, a história acompanha Nana, uma garotinha curiosa que, durante uma aula de ciências sobre fenômenos naturais, descobre que seu pai é como um “terremoto”. Não por causa de um desastre natural, mas por conta dos tremores provocados pelo Parkinson. A partir daí, Nana convida os colegas para uma viagem imaginária ao cérebro do pai, aprendendo sobre dopamina, neurotransmissores e como essa condição afeta o corpo.

Inspirado na experiência real do autor, diagnosticado com Parkinson aos 41 anos (2018), o livro promove empatia, inclusão e conhecimento, mostrando que é possível viver bem com a doença, cercado de amor, acolhimento e bom humor.

Com 32 páginas ilustradas, Papai é um terremoto é indicado para crianças, pais e educadores, servindo como ferramenta lúdica para explicar a condição de forma natural. O lançamento contará com sessão de autógrafos e conversa com o autor.