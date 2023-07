'Domingão': Huck recebe Renata Silveira e relembra vídeo dela como dançarina

O apresentador Luciano Huck relembrou um momento inesperado do passado da narradora de futebol Renata Silveira durante o Domingão com Huck deste domingo, 16. Há cerca de nove anos, ela esteve no palco do programa, ainda sob o comando de Faustão, como dançarina.



"Você sabe que a gente gosta de uma fofoca nesse programa, também. Eu descobri que não é a primeira vez que a Renata pisa nesse palco, especificamente. Vocês sabiam disso?", questionou Huck à plateia. Na sequência continuou: "Agora é narradora oficial da Copa do Mundo da Fifa, e tal, mas vocês podem botar imagens de Renata neste mesmo palco, há quanto tempo atrás, Renata? Nove anos?"