SUCESSO NAS PLATAFORMAS

Doramas na Globo: emissora terá produções a partir de 2025, na TV e no streaming

Séries sul-coreanas já fazem sucesso na Netflix e em outras plataformas; os títulos foram adquiridos para o catálogo do Globoplay

A Globo vai surfar na onda de sucesso que os doramas da Coreia do Sul têm feito na Netflix e outras plataformas de streaming. A emissora brasileira fechou um acordo com a empresa sul-coreana de entretenimento CJ ENM, responsável por vários k-dramas, ou doramas - termo usado para abarcar dramas produzidos no leste e sudeste da Ásia, apesar da definição já ter gerado polêmica.