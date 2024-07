COMIDA VENCEU!

Duda Beat chega com potes no Mais Você após ser 'impedida' de tomar café em 2023; entenda

Cantora esteve no programa polêmico com Luisa Sonza

Finalmente, a cantora Duda Beat pode tomar café da manhã em paz no programa Mais Você, da Globo. Nesta quinta-feira (18), a artista chegou aos estúdios da emissora carioca com potes para levar marmita para os familiares.

A brincadeira da cantora aconteceu após o ocorrido no café da manhã de 2023, quando Luisa Sonza contou para todos os telespectadores que foi traída por Chico Moedas em um banheiro de bar no Rio de Janeiro.

Ana Maria Braga, nesta quinta, garantiu que a convidada iria experimentar todas as delícias preparadas por ela e pela equipe. O convite aconteceu após Duda contar em uma entrevista no "De Frente com Blogueirinha" que não tinha comido nada no Mais Você.