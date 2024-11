DEMITIU FUNCIONÁRIO

Ed Motta grita e xinga roadie durante show: 'Você está fora, cara'

Cantor se apresentava em um festival em Petrópolis, no Rio de Janeiro, quando aparentemente teve algum problema com o profissional. Motta diz que erros técnicos comprometeram sua performance

O cantor e compositor Ed Motta foi uma das atrações do Rock The Mountain, festival que ocorreu neste fim de semana em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motta se apresentou em um dos palcos alternativos do evento, no final da tarde deste domingo, 17.