MODA

Elegância atemporal: linho é o tecido ideal para os dias quentes

Fibra vegetal originária do Oriente Médio e Ásia une conforto e sofisticação

Os termômetros indicam: a temperatura está subindo. Estamos na primavera, mas a sensação é de verão, e se vestir de forma a ter algum conforto térmico é a melhor alternativa. A moda tem um aliado para isso: o linho. Esta fibra vegetal originária do Oriente Médio e Ásia tem acompanhado a história da humanidade há pelo menos 30.000 anos e existem registros de 8.000 anos sobre seu uso para confecção de roupas.

Este tecido cuja leveza é a maior característica nunca sai de moda e permanece associado à elegância. Quando usado para confeccionar peças em alfaiataria, como coletes, blazers, calças e camisas, mostra seu melhor potencial. Tingido em tons terrosos e bege ganha ainda mais sofisticação e versatilidade, sendo fácil compor looks. E não se preocupe com a aparência amassada do linho quando usado, é um toque de charme.