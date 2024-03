PAREDÃO

Eliminação de Yasmin Brunet bate recorde de audiência no BBB 24

Número também foi o maior desde final do BBB 22

Publicado em 13 de março de 2024 às 15:42

Paredão entre Yasmin Brunet, Buda e Isa Crédito: Reprodução / TV Globo

A expectativa para saber quem seria o eliminado do 12º paredão do BBB 24 fez a edição bater recordes. O resultado do paredão com Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Isabelle Nogueira, televisionado na terça-feira (12), alcançou a maior audiência do reality neste ano e desde a final do BBB 22.

O Painel Nacional de Televisão (PNT) apontou uma audiência com 24 pontos e 51% de participação. No Rio de Janeiro, foram 29 pontos e 55% de participação.

Em um dos momentos mais aguardados dio programa, a modelo deixou o BBB com 80,76% dos votos. Em segundo lugar ficou Lucas Henrique, com 16,84% da média. A participante com menos votos para sair foi Isabelle, com 2,40%.

Pós-eliminação

Os comentários ditos sobre o corpo de Yasmin Brunet no começo do programa, agora foram exibidos para a própria modelo após a eliminação dela do BBB 24.

Durante o Bate-Papo BBB, no Globoplay, na madrugada desta quarta-feira (13), a filha de Luiza Brunet ficou surpresa ao ver Rodriguinho, seu amigo dentro do programa, fazendo comentários machistas sobre ela.

"Ele não só estava como ele também comentou. Lá dentro a gente não sabe de nada, a gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos. A gente tem que escolher confiar ou não e, às vezes, a gente confia e se decepciona, como agora nesse momento", disse.

Ainda na conversa, Yasmin foi questionada pelos apresentadores se ela se incomodou com as piadas de Rodriguinho sobre a compulsão alimentar dela, que foi dito pela própria.