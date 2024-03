REALITY SHOW

BBB 24: Yasmin Brunet é a 12ª eliminada no paredão com 80% dos votos

Ela disputava a permanência na casa com Isabelle e Lucas

Publicado em 12 de março de 2024 às 23:55

null Crédito: Reprodução

Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do Big Brother Brasil 24. A modelo deixou o reality na noite desta terça-feira (12) com 80,76% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Lucas Henrique, com 16,84% da média. A participante com menos votos para sair foi Isabelle, com 2,40%.

Isabelle

Média: 2,40%

Voto Único: 2,81%

Voto Torcida: 1,99%

Lucas Henrique

Média: 16,84%

Voto Único: 18,36%

Voto Torcida: 15,31%

Yasmin

Média: 80,76%

Voto Único: 78,83%

Voto Torcida: 82,70%

Paredão

Yasmin disputava a permanência na casa no 12º paredão com Isabelle e Lucas. Nesta semana, a formação do paredão começou na prova do líder, quando Lucas foi indicado ao paredão após deixar a prova.

Apesar de ser o Anjo da Semana, Lucas não ficou imune e imunizou Leidy Elin. Com o Poder Curinga, ele também teve o direito de imunizar um dos participantes que estavam Na Mira da Líder e escolheu Pitel. "A gente se fortalece aqui no jogo", disse.

A líder Beatriz escolheu Yasmin para o paredão. "Ela disse que eu poderia ser uma de suas opções de voto. Não esperava isso dela", justificou.

No confessionário, Matteus foi o mais votado da casa, com seis votos, e completou o Paredão. Imunizada com o Poder Absurdo, Pitel foi surpreendida com a informação de que teria que indicar um participante para o Paredão e escolheu Isabelle.