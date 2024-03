RACISMO

BBB 24: Após brigas com Davi, Leidy vira alvo de ataque racistas nas redes sociais

A equipe da participante afirmou que tomará todas as medidas cabíveis para punir os agressores

Publicado em 12 de março de 2024 às 20:21

Leidy Elin Crédito: Reprodução

Após protagonizar uma brigar polêmica com o participante Davi nesta segunda-feira (11), a sister Leidy Elin começou a receber mensagens de ódio dos internautas nas suas redes sociais. Famosos saíram em defesa da participante, que jogou as roupas do baiano na piscina durante a treta.

De um lado, está a prova de que realmente fomos derrubados. E de outro, um comentário incentivando ÓDIO. Isso é um jogo limpo? #BBB24 | #TeamLeidy pic.twitter.com/Ay9zdCu4r3 — Leidy Elin ?️ (@leidyelin) March 12, 2024

A ex-participante Sarah Aline, do BBB 23, defendeu Leidy e destacou os diferentes tratamentos que os particpantes recebem com base no critério racial. "Triste que Leidy tenha errado e por estar indo contra as expectativas de vocês. Agora, atacar uma mina preta que está vivendo uma realidade imersiva e desvalorizar toda existência dela em um ambiente de extinção, sabendo que pessoas brancas nesse programa podem cometer crimes e sempre vão sair impunes", argumentou.

Isso aqui me deixa maluca de brava. Não faço ideia de quem de fato escreveu, mas foi compartilhado por uma pessoa preta.

“Imunda caloteira” sério VOCÊS SÃO MALUCOS?



Eu também não consigo concordar com as atitudes de diversas pessoas, mas dar munição pra racista também é de… pic.twitter.com/jWjBmsKqIv — Sarah Aline ?? (@saa_aline) March 12, 2024

Além dela, o ex-participante, da mesma edição de Leidy, Junhinho, comentou o caso afirmando as próprias experiências."Nós temos que entender que jogo é jogo e racismo é crime. Esses ataques que a Leidy está sofrendo na casa são desconfortáveis e dolorosos, não só pela proximidade que tive com ela, mas também por ser um homem negro que já sofreu racismo na vida".

ATENÇÃO PESSOAL - assunto sério!

Toda força para @leidyelin e para a equipe de ADMs!

Nada justifica racismo. #bbb24 https://t.co/eaa2KiScLH pic.twitter.com/Q1zyq2Se05 — Juninho ?️ (@motoboy_juninho) March 12, 2024

A atriz Giovanna Ewbank também entrou para time de defesa da participante. "Dá pra discordar do jogo da Leidy Elin sem ser racista. 'BBB' é um jogo e racismo é crime", afirmou através do X (antigo Twitter).

Agora deixa eu falar de uma coisa muito séria. De novo!!! Dá pra discordar do jogo da Leydi Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime!!!! Já falei sobre isso algumas vezes e vou falar todas as vezes que for necessário. — Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 12, 2024

A equipe da participante emitiu uma nota de repúdio apenas no X, visto que a conta da participante no Instagram foi derrubada, afirmando que irá tomar todas as medidas cabíveis para punir os agressores. "A assessoria jurídica da participante do BBB 24, Leidy Elin, representada pela Dra. Carolina Novaes e equipe, vem a público repudiar todas as mensagens que Leidy te recebido em suas redes sociais e de seus familiares, com ataques e ofensas de cunho racistas e preconceituosos.