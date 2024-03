BBB 24

Leidy não foi a primeira a jogar roupas do adversário na piscina; relembre o BBB 2

Durante a segunda edição do programa, o participante Fernando Fernandes jogou as malas cheias de roupas da sister Tina na piscina

A treta entre Davi Brito e Leidy Elin do Big Brother Brasil 24 parece estar longe de acabar. Mas se engana quem acha que a polêmica da última segunda-feira (11), quando a sister jogou as roupas do baiano na piscina, foi a primeira vez em que a atitude aconteceu dentro da casa mais vigiada do país.