VIROU A VILÃ

BBB 24: Perfil de Leidy Elin é derrubado após confusão com Davi

Instagram da participante não aparece na web

Publicado em 12 de março de 2024 às 14:25

Perfil de Leidy é derrubado Crédito: Globo / Instagram

A briga entre Leidy e Davi gerou confusão dentro e fora do BBB 24. Isso porque, depois de discutir com o baiano, o perfil da participante caiu nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (12).

Os internautas comentaram que desconfiaram que o perfil da participante estava com instabilidade e, pouco depois, sumiu. A página não está disponível para ninguém nas redes sociais.

Em comunicado no X, antigo Twitter, a equipe de Leidy disse que a conta foi derrubada por não seguir as regras do Instagram.

"Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiu. E sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter. Isso é jogo limpo?".

Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.



Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E… — Leidy Elin ?️ (@leidyelin) March 12, 2024

Leidy virou alvo de diversas críticas do público após jogar a mala com todas as roupas do baiano na piscina. A discussão, no entanto, começou ainda no Sincerão e durou a madrugada.