A BAHIA COM ÓDIO COLETIVO

BBB 24: Confira as reações dos baianos na web após Leidy jogar as roupas de Davi na piscina

Na Bahia, o lema agora é esse: 'mexeu com o Davi, mexeu com todos'. Depois da reação de Leidy em jogar as roupas do motorista de aplicativo na piscina na noite desta segunda-feira (11) após o Sincerão, o público baiano se revoltou com a trancista.