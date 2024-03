CAJAZEIRAS ESTÁ COM ÓDIO

BBB 24: Davi é impedido de jogar água da piscina em Leidy e planeja vingança

Davi, no BBB 24, pegou toda a paciência do mundo na noite desta segunda-feira (11) e deixou Leidy jogar suas roupas na piscina. No entanto, após o ânimo abaixar, o baiano até tentou iniciar uma vingança, mas foi impedido.